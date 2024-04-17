Палата представників оприлюднила проєкт допомоги Україні. Він передбачає $61 мільярд і ATACMS

Палата представників США 17 квітня оприлюднила текст законопроєкту про допомогу України на майже $61 мільярд.
У документі, зокрема, йдеться, що в найкоротший термін після набуття законом чинності президент США має надати Україні ракети ATACMS.
Утім, якщо лідер США визначить, що передача ракетних комплексів великої дальності зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів, то він може скасувати таке надання.
Із загальної суми в $60,84 мільярда для України $13,8 мільярда пропонується виділити на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів і послуг, а ще понад $23 мільярди — на поповнення американських запасів зброї.
Додатково за програмою Foreign Military Financing, яка передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників, проєкт закладає $1,6 мільярда.
Щодо економічної допомоги, законопроєкт пропонує надати $7,85 мільярда у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Однак ці кошти заборонено виділяти на виплату пенсій.
У тексті законопроєкту зазначається, що не пізніше ніж через 60 днів після того, як він стане чинним, Байден має укласти з урядом України угоду про повернення наданих коштів.
При цьому президент США має право списати до 50% заборгованості України за надану їй економічну допомогу, але не раніше 15 листопада 2024 року. А з 1 січня 2026 року президент США може анулювати будь-яку заборгованість за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена «стратегію підтримки України» — вона повинна бути багаторічною і містити перелік «конкретних цілей», яких адміністрація прагне досягти.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого 2024 року проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.
- 16 квітня 2024 року спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.
- За словами Джонсона, законопроєкт про нацбезпеку включатиме арешт російських активів та використання їх для допомоги Україні, надання допомоги у кредит, нові санкції проти Ірану і заборону TikTok. До кожного з цих законопроєктів можна буде вносити правки.