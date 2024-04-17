Байден готовий негайно підписати закони про допомогу Україні, щойно їх ухвалять Конгрес і Сенат

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати окремі законопроєкти про допомогу союзникам, зокрема Україні.

«Я рішуче підтримую цей пакет, щоб отримати важливу підтримку для Ізраїлю та України, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази та зміцнити безпеку і стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні», — зазначив голова Білого дому.

Він наголосив, що Україна стикається з різким посиленням атак, тому Палата представників США не має права на зволікання, бо після них ще належить проголосувати Сенату.

«Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи росії досягти успіху», — заявив Байден.