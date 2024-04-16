Білий дім і лідер демократичної більшості в Сенаті США готові розглянути чотири законопроєкти, зокрема й про допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена готова розглянути чотири окремі законопроєкти про фінансування нацбезпеки, зокрема й про допомогу Україні. Саме це пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон.
Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі каже, що важливо, аби Палата представників просунулась у питанні допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню вже цього тижня, передає «Голос Америки».
«Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні теж потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо і подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль — якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу», — сказав посадовець.
Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні та іншим союзникам окремими законопроєктами. Він очікує на деталі.
«Поки ми не побачимо більше про суть пропозиції та процес, за яким вона буде розглядатися [...]. Сподіваюся, ми отримаємо деталі пропозиції спікера до кінця дня. Знову ж таки, час має вирішальне значення», — додав Шумер.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого 2024 року проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.
- 16 квітня 2024 року спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Законопроєкти планують винести на розгляд до кінця цього тижня.
- За словами Джонсона, законопроєкт про нацбезпеку включатиме арешт російських активів та використання їх для допомоги Україні, надання допомоги у кредит, нові санкції проти Ірану і заборону TikTok. До кожного з цих законопроєктів можна буде вносити правки.