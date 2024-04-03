«Росія, окрім сили, нічого не розуміє». Зеленський заявив, що партнери України мають підтримати удари по російських НПЗ

Президент Зеленський заявив, що партнери України повинні підтримувати удари по російських нафтопереробних і військових заводах.

Про це він сказав 3 квітня на пресконференції з фінським президентом Александром Стуббом.

Коментуючи заклик ООН не атакувати російські обʼєкти інфраструктури, президент запропонував спершу приїхати в Харків, який регулярно страждає віж російських атак, а «потім щось засуджувати».

«Росія, окрім сили, нічого не розуміє. І всі засудження щодо незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили за ці два роки, підривів нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій тощо. Усі ці засудження не призвели до зменшення атак російської федерації», — наголосив президент.

Він додав, що «все це говорить про те, що ці люди розуміють тільки одне — коли є потужна відповідь».

«Тому я вважаю, що навпаки — наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді», — зазначив Зеленський.

Президент Фінляндії додав, що Україна бʼє по законних цілях.

«Питання в ціні на нафту, або у нас із цим якісь труднощі? Війна — це супутні збитки, і хоч би хто б не атакував, вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку. Це треба постійно мати на увазі... Росія розуміє тільки такий спосіб», — прокоментував Стубб.