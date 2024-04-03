В ООН закликали не атакувати російські обʼєкти інфраструктури

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу 2 квітня закликав припинити удари по «цивільній інфраструктурі» росії. Про це він сказав, відповідаючи на запитання про атаку обʼєктів у Татарстані.

«Ми виступаємо проти та закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру», — йдеться у стенограмі брифінгу речника.

Під час брифінгу Дюжаррік також зауважив, що тривають атаки на критично важливу інфраструктуру в Україні, а гуманітарні працівники надають підтримку людям по всій країні. Водночас у контексті цих заяв він не закликав Москву припинити удари по Україні.

Атака на підприємства Татарстану

Вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстану — в Єлабузі та Нижньокамську. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений. Українські медіа з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що це спецоперація українських розвідників. У розвідці уточнили, що безпілотники атакували завод у Єлабузі, на якому збирають іранські дрони Shahed, маркуючи їх під «Герань-2». Керівництво особливої економічної зони «Алабуга» заявило, що дрони були «оснащені обладнанням країн НАТО», але не уточнили, про що саме йдеться. ГУР заперечує використання іноземних технологій. OSINT-спільнота вважає, що завод атакував дрон UJ-22 Airborne від Ukrjet.

Також повідомлялося, що один з безпілотників спробував ударити по нафтопереробному заводу «ТАНЕКО» та поцілив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. Дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ. Потужність цієї установки сягала 8 мільйонів тонн нафти. Це була перша атака дронів по території Татарстану від початку повномасштабної війни.