Дрони атакували підприємства в російському Татарстані — це за 1 500 км від України

Невідомі безпілотники вранці 2 квітня атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську в російській Республіці Татарстан. Кількість постраждалих зросла до шести.
Про це пишуть російські медіа та оперативні служби.
Удари відбулися по особливій економічній зоні «Алабуга», яка вже перебуває під санкціями США — там росія налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.
Від кордонів України до Єлабуги — близько 1 500 кілометрів.
Місцева влада заявляє про пошкодження комплексу з восьми хостелів для співробітників та студентів «Алабуга Політех», тоді як про підприємства пише таке: «Технологічний процес підприємств не порушений».
З початку 2024 року Україна посилила дронові атаки на нафтогазові обʼєкти на території росії — НПЗ, нафтобази й газові термінали.
- Зокрема, 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі. Водночас нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку. 17 березня в росії через атаку дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.
- На тлі атак біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо від початку року зросли на 8—23%.
- Наприкінці березня у росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — випуск бензину в країні впав на 7,4% і становить 754,6 тисячі тонн.