Дрони атакували підприємства в російському Татарстані — це за 1 500 км від України

Невідомі безпілотники вранці 2 квітня атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську в російській Республіці Татарстан. Кількість постраждалих зросла до шести.

Про це пишуть російські медіа та оперативні служби.

Удари відбулися по особливій економічній зоні «Алабуга», яка вже перебуває під санкціями США — там росія налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.

Від кордонів України до Єлабуги — близько 1 500 кілометрів.

Місцева влада заявляє про пошкодження комплексу з восьми хостелів для співробітників та студентів «Алабуга Політех», тоді як про підприємства пише таке: «Технологічний процес підприємств не порушений».

З початку 2024 року Україна посилила дронові атаки на нафтогазові обʼєкти на території росії — НПЗ, нафтобази й газові термінали.