ВМС ЗСУ: Сили оборони вдарили ракетою «Нептун» по десантному кораблю «Костянтин Ольшанський»

ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по великому десантному кораблю «Костянтин Ольшанський». Масштаби ушкоджень уточнюють, однак корабель зараз «небоєздатний».
Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.
Згодом ВМС ЗСУ уточнили, що великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» був пошкоджений 24 березня під час ракетної атаки на Севастополь. Тоді ж пошкодили десантні кораблі «Ямал» й «Азов» і розвідувальний корабель «Іван Хурс».
Поки не можна сказати, що всі ці кораблі знищені. Ступінь їхнього пошкодження ще вивчають.
Росіяни захопили корабель «Костянтин Ольшанський» під час окупації Криму в 2014 році. Протягом 9 років його розбирали на запчастини, а рік тому вирішили відновити. Росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель «Мінськ» чи «Оленегорський гірняк», які українські військові вразили раніше.
Плетенчук також підтвердив пошкодження російського розвідувального корабля «Іван Хурс», однак характер і розмір пошкоджень не повідомив. Лише наголосив, що корабель «не може виконувати свої функції та завдання» і потребує ремонту.
- Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» може використовуватися для встановлення мінних загороджень, доставки гуманітарної допомоги й евакуації населення з небезпечних районів. Також він може використовуватися для військових перевезень, забезпечення кораблів і частин флоту в пунктах розосередженого базування.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 26 березня 2024 року, за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Це якщо не враховувати «Ямал», «Азов», «Костянтин Ольшанський» та «Іван Хурс», бо їх в статистику не внесли. Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його потопили 14 квітня 2022 року. До початку війни на Чорному морі росія мала понад 70 кораблів.