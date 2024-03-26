ВМС ЗСУ: Сили оборони вдарили ракетою «Нептун» по десантному кораблю «Костянтин Ольшанський»

ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по великому десантному кораблю «Костянтин Ольшанський». Масштаби ушкоджень уточнюють, однак корабель зараз «небоєздатний».

Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.

Згодом ВМС ЗСУ уточнили, що великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» був пошкоджений 24 березня під час ракетної атаки на Севастополь. Тоді ж пошкодили десантні кораблі «Ямал» й «Азов» і розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Поки не можна сказати, що всі ці кораблі знищені. Ступінь їхнього пошкодження ще вивчають.

Росіяни захопили корабель «Костянтин Ольшанський» під час окупації Криму в 2014 році. Протягом 9 років його розбирали на запчастини, а рік тому вирішили відновити. Росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель «Мінськ» чи «Оленегорський гірняк», які українські військові вразили раніше.

Плетенчук також підтвердив пошкодження російського розвідувального корабля «Іван Хурс», однак характер і розмір пошкоджень не повідомив. Лише наголосив, що корабель «не може виконувати свої функції та завдання» і потребує ремонту.