Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 770 військових. На фронті було 57 зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 26 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника поблизу Іванівки, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку відбили 15 атак російських військ біля Білогорівки Луганської області, а також біля Тернів, Ямполівки, Роздолівки та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбили 4 атаки росіян неподалік Кліщіївки, ще 4 атаки — на Авдіївському напрямку біля Бердичів і Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога біля Новомихайлівки. Там росіяни 22 рази намагалися прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку російські війська 4 рази атакували позиції Сил оборони в районах Старомайорського на Донеччині, південно-західніше Білогірʼя і північно-західніше Вербового на Запоріжжі.

Протягом минулої доби на Херсонському напрямку росіяни не штурмували позиції, однак не полишають намірів вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (25 березня) окупанти орієнтовно втратили 770 військових (вбиті та поранені), 6 танків, 24 бронемашини, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 14 безпілотників, 4 крилаті ракети, 44 одиниці автотехніки і 4 одиниці спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

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