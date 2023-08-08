ВМС ЗСУ: Підбитий Україною російський корабель «Оленегорский горняк» небоєздатний

Приписаний до Північного флоту ВМФ рф великий десантний корабель «Оленегорский горняк» наразі небоєздатний. 4 серпня в бухті Новоросійська його підбили українські морські безпілотники.

Про це представник ВМС України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів 7 серпня в ефірі національного телемарафону.

Плетенчук пояснив, що ВДК перед повномасштабним вторгненням рф в Україну країна-агресор перекинула в акваторію Чорного моря, бо окупанти планували проводити десантні операції на південному узбережжі України. Тепер після удару надводного дрона росіяни втратили його як бойову одиницю свого флоту.

«У результаті цей «гість» із далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз небоєздатний. Є впевненість, що до Північного флоту він уже не повернеться», — зазначив представник ВМС ЗСУ.