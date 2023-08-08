ВМС ЗСУ: Підбитий Україною російський корабель «Оленегорский горняк» небоєздатний

Приписаний до Північного флоту ВМФ рф великий десантний корабель «Оленегорский горняк» наразі небоєздатний. 4 серпня в бухті Новоросійська його підбили українські морські безпілотники.
Про це представник ВМС України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів 7 серпня в ефірі національного телемарафону.
Плетенчук пояснив, що ВДК перед повномасштабним вторгненням рф в Україну країна-агресор перекинула в акваторію Чорного моря, бо окупанти планували проводити десантні операції на південному узбережжі України. Тепер після удару надводного дрона росіяни втратили його як бойову одиницю свого флоту.
«У результаті цей «гість» із далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз небоєздатний. Є впевненість, що до Північного флоту він уже не повернеться», — зазначив представник ВМС ЗСУ.
- У ніч на 4 серпня в бухті Новоросійська пролунали вибухи, Міноборони рф заявило про атаку на військово-морську базу двома морськими безекіпажними катерами. Місцева влада запевнила, що постраждалих і руйнувань через атаку немає, однак у мережі зʼявилося відео, на якому великий десантний корабель (ВДК) «Оленегорский горняк» нахилився набік і його намагаються відбуксирувати до берега.
- Росіяни намагаються ремонтувати корабель, однак у Головному управлінні розвідки Міноборони України спрогнозували, що окупантам буде важко відновити ВДК «Оленегорский горняк». Російський ВДК атакували з використанням морського безпілотника українського виробництва MAGURA V5.
- Це вже не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі росії у Севастопольській бухті в жовтні 2022 року і нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук Служби безпеки.