Суд продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу і зменшив розмір застави

Печерський районний суд Києва залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня і зменшив розмір застави — з 500 до 469 мільйонів гривень, передає «Суспільне».

За словами прокурора, Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати за кордон, тому він просив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокати Гринкевича кажуть, що подаватимуть апеляцію.

Роман Гринкевич — один із пʼяти підозрюваних у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ, що завдало державі збитків майже на мільярд гривень.