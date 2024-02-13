У ДБР є ухвала на арешт майна Софії Морозюк — екснареченої Романа Гринкевича

Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна екснареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк.
Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій бюро Тетяна Сапьян.
«Це дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка. Хочу закцентувати увагу на тому, що в переважній більшості це майно було куплено в умовах війни», — наголосила Сапьян.
Учора, 12 лютого, ДБР повідомило, що на все нерухоме і рухоме майно сімʼї Гринкевичів накладено арешти. Тобто заарештоване майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа, дружини й тещі, а також двох його співучасників, які вели з ним бізнес. Сапьян сказала, що відповідні відомості в реєстрі скоро зʼявляться.
- Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.
- 29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.
- Син Гринкевича Роман також є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни і був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі. Ігор і Роман Гринкевичі, а також ще троє підозрюваних наразі під вартою.
- Щодо Софії Морозюк, то український журналіст Євген Плінський писав, що Роман Гринкевич «вкладав» зароблені на корупційному підряді гроші у свою дівчину, даруючи Морозюк коштовності. Художниця тиждень не коментувала ситуацію, а потім заявила, що знайома з Романом лише пʼять місяців і не знала, як він заробляє гроші.
- Згодом Морозюк написала в своєму Instagram, що йде від Гринкевича. Вона відкидала підозри в тому, що отримувала нього або його родини квартири, машини та нерухомість. Морозюк запевняла — за період відносит отримала лише обручку і кольє, які обіцяла продати.