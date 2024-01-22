Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня

Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі пів мільярда гривень, передає «Суспільне».

Роман Гринкевич — п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

На засіданні Гринкевич, якого вранці затримали в Одесі, де він, за версією слідства, організовував спробу перетнути кордон, стверджував, що не мав наміру їхати з країни та буде «відстоювати свою честь і доводити правоту». Він заперечив звинувачення та заявив, що вважає їх «чиїмось замовленням».

Гринкевич також заперечив поставку неякісного одягу для ЗСУ: «Щоб прийняти одну одиницю товару залучені порядка 15 представників як ЗСУ, так і Міністерства оборони та інших профільних структур. В договорах затверджено, що товар здається відповідно до затвердженого зразку. Тому обвинувачення з привоуд якості для мене були незрозумілі».

За словами адвоката Гринкевича, підозри отримали лише сьогодні. Повістки, які надсилали за різними адресами, він не отримував, бо перебував не вдома. Сторона захисту називає підозру не обґрунтованою.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.