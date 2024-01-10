Білорусь відправила дітей з окупованих територій України на навчання з військовими

Білорусь відправила групу українських дітей, які нещодавно приїхали з окупованих територій України, на навчання з білоруськими військовими. Там дітей нібито вчили евакуюватися у випадку пожежі.

Про це заявили на державному білоруському телеканалі «Беларусь 1».

До міста Могильов відправили 35 українських дітей з міста Антрацит Луганської області. Білоруські військові нібито вчили дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях — цим опікувалося Міністерство з надзвичайних ситуацій.