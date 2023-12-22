Останні французькі війська залишили територію Нігеру

Останні французькі війська, дислоковані в Нігері, залишили країну. Це стало кінцем антиісламістської операції Франції в регіоні Сахель у Західній Африці, що тривала понад 10 років.

Про це пише France24.

Після виходу французьких військ з Нігеру в країні залишаються сотні військовослужбовців США, а також італійські та німецькі війська.

Ще у вересні Франція заявила, що виведе приблизно 1 500 своїх військових з Нігеру після державного перевороту, що стався у країні 26 липня. Хунта не продовжила антитерористичне співробітництво з Францією, а також відмовилася від кількох угод про військову співпрацю з нею.