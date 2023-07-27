У Нігері військові заявили про повалення уряду

У Нігері військові заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади. Про це вони сказали на національному телебаченні пізно ввечері 26 липня.

Про це пише Reuters.

Полковник Амаду Абдраман і девʼять інших офіцерів сказали, що сили оборони та безпеки вирішили «покласти край режиму... через погіршення ситуації з безпекою та погане управління».

Він додав, що кордони Нігеру закриті, у країні оголошено комендантську годину, а робота всіх інституцій призупинена. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоровʼя Базума.

У Сполучених Штатах кажуть, що з 2012 року витратили близько $500 мільйонів на зміцнення безпеки у Нігері. У квітні Німеччина оголосила про участь у європейській військовій місії із вдосконалення армії країни. Вона мала тривати три роки.

«Базум був єдиною надією Заходу в регіоні Сахель. Франція, США та ЄС витратили значну частину своїх ресурсів у регіоні, щоб зміцнити Нігер і його сили безпеки», — сказав аналітик Ульф Лессінг.

За його словами, переворот створить можливість для росії та інших країн поширити свій вплив у Нігері.