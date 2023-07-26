У Нігері президентська гвардія заблокувала лідера країни. Військові їх не підтримали

Група солдатів президентської гвардії Нігеру затримала лідера країни Мохамеда Базума, пишуть Reuters і AFP.

Базума заблокували в президентському палаці у столиці Ніамеї, також перекриті підʼїзди до палацу і кількох міністерств. Солдати взяли під контроль усі дороги, які ведуть до національного телеканалу.

Офіс президента повідомив, що Збройні сили не підтримали солдатів президентської гвардії. Влада назвала їх бунтівниками. Зазначається, що Базум та його родина не постраждали. Боїв у місті поки що немає.

Як стверджують медіа, причиною заколоту могло стати бажання Базума звільнити голову своєї гвардії. Після затримання з охороною президента провели переговори, але вони ні до чого не привели.