Нігер дозволив військам Малі та Буркіна-Фасо захищати його територію в разі нападу

Хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на його територію в разі нападу. Країни підписали спільну заяву.

Про це пише Reuters.

Західноафриканський блок ECOWAS намагався домовитися з нігерськими заколотниками, але попередив, що може ввести війська в Нігер для відновлення конституційного порядку, якщо дипломатія зазнає невдачі.

У відповідь на це Малі та Буркіна-Фасо заявили, що підтримають Нігер у будь-якому конфлікті з ECOWAS.