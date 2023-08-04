Затриманий хунтою президент Нігеру звернувся до США по допомогу і згадав «ПВК Вагнера»

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого утримують після держперевороту, у колонці для The Washington Post закликав світ зберегти демократію в його країні та захистити африканські країни від найманців «ПВК Вагнера».

«Я пишу це як заручник. Нігер зазнає нападів військової хунти, яка намагається повалити нашу демократію, і я лише один із сотень громадян, які були свавільно та незаконно увʼязнені. Цей переворот, здійснений 26 липня проти мого уряду військовою хунтою, не має жодного виправдання. Якщо він вдасться, це матиме руйнівні наслідки для нашої країни, нашого регіону і всього світу», — попередив Базум.

Він зазначив, що ситуація з безпекою в Нігері значно краща, ніж у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо, де теж нещодавно сталися держперевороти.

«Замість того, щоб вирішувати проблеми безпеки шляхом зміцнення власного потенціалу, вони наймають російських найманців-злочинців, таких як «ПВК Вагнера», за рахунок прав і гідності своїх людей», — заявив президент Нігеру.

Він назвав свою країну «останнім бастіоном поваги до прав людини» в африканському регіоні Сахель та закликав США і все міжнародне співтовариство допомогти Нігеру відновити конституційний порядок.

Що відбувається в Нігері?

26 липня військові країни заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади. Сили оборони та безпеки вирішили «покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою і погане управління». У країні закрили кордони, оголосили комендантську годину і призупинили роботу всіх інституцій. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоровʼя Базума. Президента Базума обрали на виборах у 2021 році. Він вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці.

У 1960 році Нігер здобув незалежність від Франції. Відтоді у країні відбулися чотири успішні перевороти та кілька невдалих спроб повалення влади. Під час незалежності країною переважно правили військові лідери.

Президент США Джо Байден у День Незалежності Нігеру закликав хунту негайно звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину.