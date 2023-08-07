У Нігері хунта, яка захопила владу, закрила повітряний простір країни

Військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни, попередивши також про напад з боку «іноземної держави» на тлі закінчення в неділю крайнього терміну для поновлення на посаді «поваленого» президента Мохамеда Базума.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про дедлайн, встановлений західноафриканськими сусідами, в якому звучали заяви про можливість інтервенції в Нігер, хоча жодних ознак воєнних дій поки що не надходило.

Тим часом лідери перевороту стверджують, що проти них розгортаються подібні дії.

Відтак, у Нігері заявили про закриття повітряного простору для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн, як-от Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівія та Чад, котрі висловилися проти військового втручання.