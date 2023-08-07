У Нігері хунта, яка захопила владу, закрила повітряний простір країни

Військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни, попередивши також про напад з боку «іноземної держави» на тлі закінчення в неділю крайнього терміну для поновлення на посаді «поваленого» президента Мохамеда Базума.
Про це повідомляє Bloomberg.
Йдеться про дедлайн, встановлений західноафриканськими сусідами, в якому звучали заяви про можливість інтервенції в Нігер, хоча жодних ознак воєнних дій поки що не надходило.
Тим часом лідери перевороту стверджують, що проти них розгортаються подібні дії.
Відтак, у Нігері заявили про закриття повітряного простору для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн, як-от Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівія та Чад, котрі висловилися проти військового втручання.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігері великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.
- Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».