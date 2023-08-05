Країни Західної Африки мають військовий план щодо Нігеру, якщо хунта до неділі не поверне владу президентові

Оборонні відомства країн Західної Африки мають військовий план щодо Нігеру, якщо місцева хунта до неділі не поверне владу президентові Мохамеду Базуму і не відновить конституційний лад.

Про це пише Reuters.

Про план оголосило керівництво регіонального блоку Економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС), після того як делегація не змогла домовитися ізз хунтою дипломатичним шляхом. На його розробку також вплинуло серйозне занепокоєння провідних світових держав і ризики для регіональної безпеки.

Блок, у складі якого 15 держав, зайняв жорстку позицію щодо перевороту. Комісар ЕКОВАС з політичних питань, миру та безпеки Абдель-Фатау Муса повідомив, що рішення про час і місце інтервенції ухвалюватимуть лідери держав і не інформуватимуть про нього учасників перевороту.

Нігер вже отримав санкції від блоку. Про готовність ввести у країну війська вже заявили лідери Нігерії та Сенегалу.