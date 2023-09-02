Суд Нігеру постановив вислати посла Франції

Верховний суд Нігеру вирішив негайно вислати посла Франції Сільвена Ітту, позбавивши його дипломатичного імунітету.

Про це пише Bloomberg.

Перед цим правляча хунта закликала Францію, щоб її посол покинув країну, і дала на це дві доби (вони спливли 28 серпня). Французький президент Емманюель Макрон тоді відхилив вимогу військових.

Франція не визнає путчистів законними лідерами країни. Тим часом хунта заявила, що Франція «порушила Віденську конвенцію, що регулює дипломатичні відносини, включаючи порушення повітряного простору Нігеру».