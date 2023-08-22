Медіа: Алжир відмовив Франції у проханні відкрити його небо для військової операції в Нігері

Алжир відхилив прохання Франції використати його повітряний простір для військової операції в Нігері.
Про це пише Alarabiya з посиланням на алжирське державне радіо.
Алжир виступає проти будь-яких іноземних військових дій у Нігері. Там кажуть, що виступають за дипломатію для відновлення конституційного порядку.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігері великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.
- Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- 7 серпня хунта, яка захопила владу в Нігері, закрила повітряний простір країни. Лідери перевороту стверджують, що проти них розгортається «можливість інтервенції».