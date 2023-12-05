Хунта Нігеру розірвала військову угоду з Європейським Союзом

Правляча хунта Нігеру розірвала військове партнерство з Європейським Союзом.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, пише Reuters.

ЄС і Нігер почали співпрацювати у 2012 році. Тоді Євросоюз створив цивільну місію EUCAP у нігерський частині Сахелю.

Ініціатива полягала в тому, щоби зміцнити сектор внутрішньої безпеки. Місія допомагала країні боротися з бойовиками, торгівлею людьми, розповсюдженням наркотиків та іншими безпековими проблемами.

За інформацією на сайті EUCAP, у регіоні Сахель постійно жили 150 європейців, які сприяли захисту місцевого населення від різноманітних загроз.