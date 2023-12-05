Хунта Нігеру розірвала військову угоду з Європейським Союзом

Правляча хунта Нігеру розірвала військове партнерство з Європейським Союзом.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, пише Reuters.
ЄС і Нігер почали співпрацювати у 2012 році. Тоді Євросоюз створив цивільну місію EUCAP у нігерський частині Сахелю.
Ініціатива полягала в тому, щоби зміцнити сектор внутрішньої безпеки. Місія допомагала країні боротися з бойовиками, торгівлею людьми, розповсюдженням наркотиків та іншими безпековими проблемами.
За інформацією на сайті EUCAP, у регіоні Сахель постійно жили 150 європейців, які сприяли захисту місцевого населення від різноманітних загроз.
- Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Того ж дня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Відтоді Базум лишається під вартою. Керівництво державою взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Переворот засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- Невдовзі після перевороту в Нігері правляча хунта закрила повітряний простір держави, нібито через загрозу військового втручання з боку своїх сусідів на тлі закінчення в неділю крайнього терміну для поновлення на посаді «поваленого» президента Мохамеда Базума.
- 4 вересня хунта в Нігері знову відкрила повітряний простір країни.