У Нігері хунта знову відкрила повітряний простір країни

Хунта, яка захопила владу в Нігері, знову відкрила повітряний простір країни для всіх комерційних рейсів.

Про це заявив речник Міністерства транспорту, пише Reuters.

Заколотники закрили повітряний простір 6 серпня, попередивши про напад з боку «іноземної держави» на тлі закінчення крайнього терміну для поновлення на посаді «поваленого» президента Мохамеда Базума.

Небо над Нігером заблокували для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн, як-от Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівія та Чад, котрі висловилися проти військового втручання.