AFP: Франція веде переговори з нігерською хунтою про виведення французьких військ із країни

Франція веде переговори з хунтою Нігеру, щоб вивести свої війська з країни після державного перевороту.
Про це пише французька агенція AFP із посиланням на джерело в Міноборони.
У Нігері перебувають майже 1 500 французьких військовослужбовців, яких туди направили для боротьби з джихадистами в регіоні Сахель.
Сили Франції в Нігері зараз паралізовані, тому що хунта не продовжила антитерористичне співробітництво країн. На початку серпня лідери перевороту відмовилися від кількох угод про військову співпрацю з Францією.
Призначений військовими премʼєр-міністр Нігеру Алі Махаман Ламін Зейне заявив, що сторони контактують, щоб «якнайшвидше» відправити французькі війська у Францію.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво державою взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Переворот засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- Хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на його територію в разі нападу. Країни підписали спільну заяву. Водночас Алжир відхилив прохання Франції використати його повітряний простір для військової операції в Нігері.
- На початку вересня Верховний суд Нігеру вирішив негайно вислати посла Франції Сільвена Ітту, позбавивши його дипломатичного імунітету.