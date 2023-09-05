AFP: Франція веде переговори з нігерською хунтою про виведення французьких військ із країни

Франція веде переговори з хунтою Нігеру, щоб вивести свої війська з країни після державного перевороту.

Про це пише французька агенція AFP із посиланням на джерело в Міноборони.

У Нігері перебувають майже 1 500 французьких військовослужбовців, яких туди направили для боротьби з джихадистами в регіоні Сахель.

Сили Франції в Нігері зараз паралізовані, тому що хунта не продовжила антитерористичне співробітництво країн. На початку серпня лідери перевороту відмовилися від кількох угод про військову співпрацю з Францією.

Призначений військовими премʼєр-міністр Нігеру Алі Махаман Ламін Зейне заявив, що сторони контактують, щоб «якнайшвидше» відправити французькі війська у Францію.