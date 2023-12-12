За витік документів Пентагону покарали 15 військових ВПС США

У звіті про результати розслідування йдеться, що єдиним організатором витоку залишається військовий з Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра, якому предʼявили кримінальні звинувачення ще в червні.

За витік секретних документів Пентагону, повʼязаних, зокрема, з війною рф проти України, понесли покарання 15 військовослужбовців Військово-повітряних сил США.

Перевірка виявила, що інші військові не зробити необхідного, щоб запобігти витоку. До непрямих факторів, які призвели до розголошення секретної інформації, інспектори віднесли нездатність командирів стежити за довіреними їм справами, непослідовність в інформуванні про безпекові інциденти, надання доступу до секретних даних людям, які не повинні його мати, тощо.

Командира розвідуальної ескадрильї, у якій служив Тейшейра, Шона Райлі звільнили з посади, а командир розвідувальної групи Енріке Довало отримав адміністративне стягнення. Загалом від роботи відсторонили всю 102 групу розвідки.

Витік документів Пентагону і Тейшейра

На початку квітня стало відомо, що в Twitter і Telegram опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а потім у мережі зʼявилася друга партія секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і відносини з Китаєм, про ООН, Угорщину.

За кілька днів ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного нацгвардійця Військово-повітряних сил США Джека Тейшейру. Йому висунули обвинувачення за шістьма пунктами. За це загрожує до 60 років увʼязнення.