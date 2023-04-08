NYT: У мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади

Сьомого квітня в інтернеті зʼявилася нова (друга) партія таємних документів про секрети національної безпеки США. Ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.

Про це пише The New York Times.

За словами журналістів, витік документів стривожив Пентагон і адміністрацію президента Джо Байдена. Аналітики вважають, що у мережу могли потрапити майже 100 конфіденційних документів.

Неназваний високопоставлений співробітник розвідки, який розмовляв із журналістами, назвав витік «жахом для пʼяти очей», маючи на увазі Сполучені Штати, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію та Канаду.

NYT пише, що один зі слайдів, датований 23 лютого 2023 року, має позначку «Секрет/NoForn» — це означає, що він не призначений для передачі іншим країнам. Мік Малрой, колишній високопоставлений співробітник Пентагону, заявив, що витік секретних документів свідчить про значний пролом у системі безпеки. Витік може перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Інший неназваний аналітик назвав те, що зʼявилося в мережі, «верхівкою айсберга». За його словами, документи, що опинилися в мережі, схоже, виходять далеко за рамки суворо засекречених матеріалів про військові плани України.

За зачиненими дверима, вказує NYT, співробітники національної безпеки США намагаються знайти винного. Один із чиновників заявив, що документи, імовірно, надійшли не від української сторони, оскільки вона не мала доступу до конкретних планів, які мають маркування офісів Обʼєднаного штабу Пентагону. Інший посадовець визнав, що визначити, як саме стався витік, можна буде лише після того, як буде встановлено, хто з чиновників мав до цих документів.