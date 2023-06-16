Джеку Тейшейрі, який злив розвіддані США, висунули звинувачення. Йому загрожує 60 років вʼязниці

Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, який розсекретив розвіддані США, висунули обвинувачення за шістьма пунктами. Йому загрожує до 60 років увʼязнення.

Про це йдеться в повідомленні Мінʼюсту США.

Обвинувальний висновок на 10 сторінках містив скорочену версію національної таємниці, яку Тейшейра нібито виніс з авіабази Кейп-Код і поділився з підписниками в Discord.

Кожен пункт обвинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, з подальшим звільненням під наглядом на строк до трьох років, і штрафу в розмірі до $250 000.

Згідно з документами Тейшейра зловживав секретною інформацією, яка містила дані про постачання військової техніки в Україну та пересування російських і українських військ. Також він опублікував дані, які показують, як США шпигують за своїми іноземними союзниками. Деякі документи мали найвищий ступінь секретності.

Тейшейра почав ділитися документами лише для того, щоб справити враження на своїх друзів-гравців. Спочатку він копіював конфіденційну інформацію від руки, оскільки працював на обʼєкті, де були заборонені фотоапарати і телефони, але з часом зміг опублікувати фото оригіналів документів.