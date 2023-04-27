Витік секретних документів: Повітряні сили США усунули з посади двох командирів підрозділу, де служив Джек Тейшейра

Повітряні сили США усунули з посади двох командирів підрозділу Національної гвардії, де служив обвинувачений у витоку секретної інформації Джек Тейшейра.
Про це повідомив представник ВПС США, якого цитує Reuters.
З посад усунули оперативного командира та командира загону 102 розвідувального крила, де служив Тейшейра. Їх відсторонили на час слідства, також їм тимчасово закрили доступ до секретних систем та інформації.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади.
- У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і відносини з Китаєм, про ООН, Угорщину.
- Перші документи про війну в Україні зʼявились на Discord-серверах (там спілкуються фанати відеоігор) через 48 годин після російського вторгнення 13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного нацгвардійця Військово-повітряних сил США Джека Тейшейру.