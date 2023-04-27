Витік секретних документів: Повітряні сили США усунули з посади двох командирів підрозділу, де служив Джек Тейшейра

Повітряні сили США усунули з посади двох командирів підрозділу Національної гвардії, де служив обвинувачений у витоку секретної інформації Джек Тейшейра.

Про це повідомив представник ВПС США, якого цитує Reuters.

З посад усунули оперативного командира та командира загону 102 розвідувального крила, де служив Тейшейра. Їх відсторонили на час слідства, також їм тимчасово закрили доступ до секретних систем та інформації.