WP: Витік документів Пентагону свідчить, що Китай погодився постачати росії летальну зброю

У злитих документах Пентагону йдеться про те, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї росії. Але там намагаються зберегти це в таємниці.

Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті документи.

Там зазначено, що Китай планував поставки техніки, замаскувавши їх під цивільні предмети.

У документах зазначається, що відповідну інформацію там отримали завдяки прослуховуванню Служби зовнішньої розвідки росії. СВР нібито повідомила, що Центральна військова комісія схвалила такі поставки.

Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.