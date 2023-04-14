Витік документів Пентагону: Угорщина може дозволити транзит зброї в Україну через своє небо

Угорщина може відкрити свій повітряний простір для транзиту військової допомоги в Україну.
Про це пише Politico, посилаючись на документи Пентагону, які потрапили в соцмережі.
В одному з документів був план: українські пілоти мають летіти на гелікоптерах Мі-8, які отримали в рамках військової допомоги, з Хорватії до України через угорську територію.
У медіа зазначають, що якщо інформація виявиться правдою, то це доводить участь Угорщини у транзиті зброї, попри її обіцянки заборонити такі передачі.
Також цей документ може спростувати попередні повідомлення медіа про те, що Мі-8 спочатку вирушать до Польщі.
Запит від журналістів Politico Угорщина й Хорватія проігнорували.
- Раніше медіа писали, що Хорватія планує передати Україні 14 гелікоптерів. Збройні сили Хорватії вже вивели зі свого складу 12 гелікоптерів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Але фото графіків поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
- 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.
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- 13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного Джека Тейшейру.