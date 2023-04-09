Bellingcat: Злиті документи з Пентагону вперше почали зʼявлятися на початку року. Їх публікували на Discord-серверах фанатів відеоігор

Група розслідувачів Bellingcat спробувала знайти першоджерела опублікованих в інтернеті злитих документів Пентагону про війну в Україні та події в інших частинах світу. Там зʼясували, що ці документи почали зʼявлятися ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор.

Про це пише Bellingcat.

Уперше про існування цих документів написало американське видання The New York Times. Воно звернуло увагу на них після того, як на початку квітня ці документи почали зʼявлятися у проросійських Telegram-каналах. Один із них росіяни суттєво відредагували, значно занизивши оцінки своїх втрат і завищивши українські.

Загалом розслідувачі виявили десятки подібних документів. Усі вони були не відскановані, а сфотографовані.

Уже 5 квітня документи почали поширювати у проросійських Telegram-каналах. Першу версію розслідувачі знайшли в Telegram-каналі Donbass Devushka.

Bellingcat

Однак за кілька годин до цього документ опублікували на одному з форумів 4chan. Загалом користувач форуму опублікував кілька документів — і спільним із проросійським каналом був лише один.

Bellingcat

За місяць до цього, 4 березня, документи зʼявилися на Discord-сервері під назвою Minecraft Earth Map — там опублікували 10 таких документів. Користувачі сперечалися про карти Minecraft і війну в Україні, й один із них сказав: «Ось, є деякі злиті документи», і прикріпив 10 файлів. Деякі з них мали гриф «Цілком таємно». Усі сім документів, які за місяць почали поширюватися в Telegram та Twitter, були в цьому повідомленні.

Bellingcat

Користувач, який опублікував документи, розповів, що знайшов їх на іншому Discord-сервері під назвою WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу. Це філіппінський геймер, який зараз проживає у Великій Британії. 1 та 2 березня на WowMao опублікували понад 30 подібних документів. В інші дати на сервері публікували десятки інших документів щодо України. Зараз цей канал вже видалений.

Розслідувачі Bellingcat поспілкувалися з учасниками цього серверу та зʼясували, що він теж міг бути не першоджерелом. Користувачі розповіли, що документи публікували ще на початку січня на іншому Discord-сервері, який дуже часто змінював назву, але найдовше називався Thug Shaker Central. Розслідувачі дізналися, що принаймні один із таких документів там публікували ще 13 січня.

Щоправда, користувачі показували Bellingcat лише скриншоти, а не посилання на першоджерело, тому що канал вже видалений.

Сервер Thug Shaker Central спочатку назвали на честь його початкового засновника, розповів Bellingcat один із учасників сервера на імʼя Vakhi. Потім обовʼязки адміністратора сервера передавалися через різних користувачів, перш ніж новий учасник узяв на себе відповідальність. Назва серверу теж часто змінювалася. Vakhi не став називати цю людину, але сказав, що саме вона була першоджерелом документів. За словами Vakhi та двох інших користувачів, які розмовляли з Bellingcat, але відмовилися назвати свої імена, файли, що просочилися на WowMao, — це лише «верхівка айсберга» проти кількості документів, розміщених на Thug Shaker Central. Від цього серверу не лишилося жодних слідів. За словами колишніх учасників, на сервері сиділи приблизно 20 активних користувачів. Вони обговорювали відео, музику, православʼя, а також були фанатами YouTube-каналу Oxide, де розповідають про різну зброю та засоби захисту. Сервер не був політичним, хоча учасники кажуть, що користувачі переважно дотримувалися консервативних поглядів. Також там поширювали расистські образи та меми.