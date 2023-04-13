ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону

ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.
Про це повідомила американська газета The New York Times.
Генпрокурор США Меррік Гарланд офіційно оголосив про затримання Джека Тейшейри у справі про витік документів.
Перед цим видання The New York Times розповіло, що адміністратором каналу у Discord, де публікувалися секретні документи Пентагону, був 21-річний нацгвардієць США Джек Тейшейра. Хлопець служив у гвардії Військово-повітряних сил США у штаті Массачусетс. Він був членом розвідувального підрозділу і міг мати доступ до таких документів. Тейшейру змогли вирахувати завдяки його акаунтам в інтернеті, зокрема і в ігровому сервісі Steam.
13 квітня журналісти The Washington Post поговорили з імовірним членом чату в Discord, куди були надіслані понад сотні секретних документів Пентагону. Автори матеріалу припускають, що за цим стоїть «любитель зброї», який працював на військовій базі та ділився з друзями секретною інформацією.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Але фото графіків поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
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