WP: За витоком документів Пентагону може стояти працівник військової бази — він публікував інформацію в чаті з друзями

Журналісти The Washington Post поспілкувалися з імовірним членом чату в Discord, куди були надіслані понад сотні секретних документів американського оборонного відомства. Автори матеріалу припускають, що за цим стоїть «любитель зброї», який працював на військовій базі.

За даними видання, за витоком секретних документів стоїть «молодий харизматичний» американець. Протягом тривалого часу він ділився засекречною інформацією із групою онлайн-знайомих на платформі для геймерів Discord.

Друзі чоловіка називають його OG. За їхніми словами, перші таємні документи вони побачили понад пів року тому. OG регулярно ділився ними в закритому чаті з назвою Bear vs Pig, де було близько 25 людей. Багато з них — підлітки, деякі учасники — нібито з росії та України.

Згодом хтось із групи виніс ці документи за межі чату — так вони потрапили в соцмережі. Усі були шоковані, а OG був «збентежений». Він попередив учасників чату про ризики арешту і попросив видалити дані та всю дотичну інформацію. За словами співрозмовників WP, більшість учасників чату, зокрема підлітки, по-справжньому не розуміли вагу інформації, до якої мали доступ.

Спершу він надавав друзям нотатки засекречених файлів про війну, а згодом почав викладати фото роздруківок, які йому начебто вдалось отримати на роботі. Видання вказує, що автори переглянули приблизно 300 знімків, про більшість із них медіа ще не повідомляли.

У чат він надсилав надсекретні звіти про місцезнаходження і пересування високопоставлених політичних лідерів, тактичну інформацію, геополітичний аналіз, дані про спроби іноземних урядів втрутитися у вибори.

При цьому друзі OG відкидають припущення про те, що він є російським агентом чи має проросійські погляди. Вони говорять, що чоловік не підтримує жодну зі сторін війни та не зацікавлений у допомозі жодній державі, а документи публікував, бо критикував американський уряд, особливо силові структури та розвідку, за «зловживання владою та приховування правди».

Двоє учасників цього чату підтвердили, що знають справжнє імʼя OG, а також штат, де він живе і працює, але відмовилися ділитися цією інформацією, поки ФБР шукає джерело витоку.

«Ми всі дуже зблизилися, як згуртована сімʼя, — згадує учасник чату. — Ми залежали один від одного».

Журналісти пишуть, що OG був беззаперечним лідером, який хотів прикути увагу інших тим, що мав доступ до секретних даних.

«Тоді OG змінив тактику. Замість того, щоб витрачати час на копіювання документів, він сфотографував їх і закинув на сервер. Це були більш яскраві та вражаючі документи, ніж звичайні текстові зображення. Деякі з них містили детальні схеми бойових дій в Україні та суворо засекречені супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських енергообʼєктах. Інші описували потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів. Ще один документ містив фотографії китайської повітряної кулі-шпигуна, яка пролетіла над країною в лютому, зняті з висоти людського зросту, ймовірно, з літака-шпигуна U-2, а також схему кулі та прикріплених до неї технологій спостереження», — пишуть автори WP.

Журналісти стверджують, що переглянули відео, на якому начебто зображений OG. Вони бачили, як чоловік у спорядженні стоїть посеред стрільбища, викрикує расистські та антисемітські образи, а потім стріляє по мішенях.