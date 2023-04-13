NYT: Адміністратором каналу у Discord, де публікувалися злиті документи Пентагону, був 21-річний нацгвардієць США

Адміністратором каналу у Discord, де публікувалися секретні документи Пентагону, був 21-річний нацгвардієць США. Його звати Джек Тейшейра.

Про це пише The New York Times.

Хлопець служив у гвардії Військово-повітряних сил США у штаті Массачусетс. Він був членом розвідувального підрозділу і міг мати доступ до таких документів.

Декілька джерел у США вже підтвердили, що Тейшейру планують допитати у справі про витік документів.

Тейшейру змогли вирахувати завдяки його акаунтам в інтернеті, зокрема і в ігровому сервісі Steam.