ХАМАС звільнив ще 14 заручників, четверо з них — громадяни Таїланду

Увечері 29 листопада бойовики палестинського угруповання ХАМАС відпустили 14 заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це інформує Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«Нещодавно представники Червоного Хреста передали до Єгипту 14 заручників, зокрема 10 викрадених ізраїльтян і чотирьох викрадених із громадянством Таїланду. Викрадені повернулися до Ізраїлю через територію Єгипту до місця зустрічі з нашими силами в [кібуці] Керем-Шалом», — ідеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ наголосили, що колишніх заручників перевірять представники ізраїльських служб безпеки.

Удень 29 листопада «в межах жесту» для путіна терористи звільнили двох заручників із подвійним громадянством, ізраїльсько-російським. Це Олена Трупанова та її мати Ірена Таті, пише The Times of Israel.

Видання показало фото всіх звільнених ізраїльтян 29 листопада.