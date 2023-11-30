ХАМАС звільнив ще 14 заручників, четверо з них — громадяни Таїланду

Увечері 29 листопада бойовики палестинського угруповання ХАМАС відпустили 14 заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Про це інформує Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
«Нещодавно представники Червоного Хреста передали до Єгипту 14 заручників, зокрема 10 викрадених ізраїльтян і чотирьох викрадених із громадянством Таїланду. Викрадені повернулися до Ізраїлю через територію Єгипту до місця зустрічі з нашими силами в [кібуці] Керем-Шалом», — ідеться у повідомленні.
У ЦАХАЛ наголосили, що колишніх заручників перевірять представники ізраїльських служб безпеки.
Удень 29 листопада «в межах жесту» для путіна терористи звільнили двох заручників із подвійним громадянством, ізраїльсько-російським. Це Олена Трупанова та її мати Ірена Таті, пише The Times of Israel.
Видання показало фото всіх звільнених ізраїльтян 29 листопада.
- Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 08:00 за київським часом.
- 24 листопада з полону передали 13 ізраїльських заручників і 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян і чотирьох громадян Таїланду. Ізраїль зі свого боку передає до Гази 150 палестинських увʼязнених.
- 26 листопада бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян і трьох іноземців. Серед них девʼятеро дітей, чотири жінки й один чоловік.
- 27 листопада угоду про припинення вогню в секторі Гази продовжили ще на два дні. Увечері того ж дня угруповання ХАМАС звільнило з полону ще 11 ізраїльських заручників — їх передали Червоному Хресту.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.
- Тим часом Ізраїль і ХАМАС повідомляють про порушення режиму припинення вогню.