Нардепу Олександру Дубінському вручили підозру в держзраді

Після обшуків СБУ і ДБР нардепу Олександру Дубінському вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Йому закидають інформаційно-підривну діяльність на користь рф.

Про це пише пресслужба СБУ і ДБР.

Слідство встановило, що Дубінський мав позивний «Буратіно» і входив до складу організації, сформованої головним управлінням генштабу ЗС росії (ГРУ), а саме: заступником начальника ГРУ Володимиром Алєксєєвим. Операційним керівництвом групи займався його заступник – Олексій Савін.

Основним завданням організації було розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати її на міжнародній арені. Фінансування організації сягало понад $10 мільйонів.

Правоохоронці задокументували, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема, писав про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Крім нардепа Олександра Дубінського, до організації входив екснардеп Андрій Деркач, який наразі за кордоном, та колишній прокурор Костянтин Кулик з позивним «Птичка», що теж поза межами України. Костянтину Кулику закидають публічні «обґрунтування» фейків на користь кремля.

Підривну діяльність організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який відбуває покарання за держану зраду.

Генеральний прокурор України повідомив Олександру Дубінському про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

За цими статтями також повідомили про підозру Алєксєєву, Савіну, Деркачу і Кулику. Усім загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

«Плівки Деркача»

У травні — липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на пʼятого президента України Петра Порошенка під час його перебування на посаді.

За словами Деркача, ідеться про дві частини записів. Перша стосується виділення Штатами мільярда доларів в обмін на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.

Друга частина записів нібито стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в парламенті, блокував звільнення Кабінету міністрів і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також, за словами Деркача, в аудіозаписах ідеться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.