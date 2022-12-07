Мінʼюст США підозрює нардепа Деркача у фінансових злочинах. Йому загрожує до 30 років увʼязнення

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо народного депутата України Андрія Деркача. Його звинувачують у низці фінансових злочинів.

Про це йдеться на сайті місцевої прокуратури.

Загалом Деркача звинуватили за сімома пунктами. Його підозрюють у змові з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у звʼязку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.

За даними слідства, з 2013 року Деркач разом зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ. Він скористався послугами номінального власника, підставними компаніями та численними банківськими рахунками в США.

Крім цього, у США розпочали процес цивільної конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

Якщо його провину доведуть, то Деркачу загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.