СБУ і ДБР прийшли з обшуками до нардепа Олександра Дубінського

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань прийшли з обшуками до нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомили два джерела «Бабеля» у правоохоронних органах. Депутат фігурує у справі про державну зраду.

Деталі поки не розголошують. Однак, за даними «Української правди» та Укрінформу, Дубінському готують підозру у державній зраді у складі злочинної організації.

За даними джерел медіа, справа стосується пресконференції на тему «Нові факти про міжнародну корупцію, Burisma та схему доведення України до банкрутства», у якій Дубінський та екснардеп Андрій Деркач брали участь у 2019 році.

«Плівки Деркача»

У травні — липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на пʼятого президента України Петра Порошенка під час його перебування на посаді.

За словами Деркача, ідеться про дві частини записів. Перша стосується виділення Штатами мільярда доларів в обмін на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.

Друга частина записів нібито стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в парламенті, блокував звільнення Кабінету міністрів і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також, за словами Деркача, в аудіозаписах ідеться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.