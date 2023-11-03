Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру за допомогу ухилянту

Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на народного депутата Олександра Дубінського — йому повідомили про підозру в організації схеми виїзду брата своєї цивільної дружини за кордон.
Про це пише СБУ.
Для реалізації схеми нардеп використав підконтрольну громадську організацію, через яку реєстрував ухилянтів у системі «Шлях» як волонтерів.
Частину документів Дубінський зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради VIII скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації. Останньому теж повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через держкордон. (ст. 332 ККУ).
І нардепу, і директору загрожує до 7 років увʼязнення.
1 листопада ДБР прийшло з обшуками до приймальні нардепа Олександра Дубінського. За даними слідства, Дубінський організував схему і використовував для цього свою громадську організацію «Медіаоборона» — через неї вносив потрібних людей у систему «Шлях» нібито як волонтерів. Таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини. Родич за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, а потім перегнати особисту машину нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня.
- 3 серпня Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справ Дубінський отримав підозру і має носити електронний браслет.
- 1 лютого 2021 року Дубінського виключили з фракції «Слуга народу». 14 березня нардепа Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Серед них опинився й Дубінський. Санкції запровадили через так звані плівки Деркача про нібито втручання Джо Байдена у внутрішні справи України.