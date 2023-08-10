Нардепу Олександру Дубінському обрали запобіжний захід — електронний браслет та особисті зобовʼязання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон.

Рішення суд ухвалив 10 серпня.

Також Дубінський має здати закордонний паспорт, не може виїздити за межі Київської області і має і зʼявлятися на кожен виклик слідчого.

Запобіжний захід діє до 8 жовтня.