Нардепу Олександру Дубінському обрали запобіжний захід — електронний браслет та особисті зобовʼязання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон.
Рішення суд ухвалив 10 серпня.
Також Дубінський має здати закордонний паспорт, не може виїздити за межі Київської області і має і зʼявлятися на кожен виклик слідчого.
Запобіжний захід діє до 8 жовтня.
- 3 серпня Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. У кінці липня Дубінський казав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохворого батька. Блогер Антон Швець пізніше повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з жінкою. Вже 9 серпня Дубінський отримав підозру, справу він назвав «політичною».
- 1 лютого 2021 року Дубінського виключили з фракції «Слуга народу». 14 березня нардепа Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».
- 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Серед них опинився й Дубінський. Санкції запровадили через так звані плівки Деркача про нібито втручання Джо Байдена у внутрішні справи України.