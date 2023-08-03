Нардеп Олександр Дубінський назвав обшуки «незаконними» та «повністю надуманими»

Народний депутат України Олександр Дубінський назвав ранкові обшуки «незаконними» і заявив, що їхня мета — «припинити його опозиційну діяльність».

Про це він написав у Telegram-каналі після обшуків.

«Озвучені звинувачення повністю надумані і покликані припинити мою опозиційну діяльність. [...] Цинічно втручаючись у особисте життя моєї родини, негідники з Офісу президента намагаються закрити мені рота, порушуючи всі мислимі та немислимі законні процесуальні норми. Очевидно, що жодного іншого серйозного приводу для політичного переслідування вони не знайшли і тому застосували брудні провокації у своєму фірмовому стилі», — написав Дубінський.

3 серпня Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. У кінці липня Дубінський казав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохворого батька. Блогер Антон Щвець пізніше повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з жінкою.