Секретар РНБО пояснив, скільки часу потрібно Росії для підготовки вторгнення в Україну і яку кількість військових мобілізують до ЗСУ

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Юлія Вебер / «Бабель»

Росія, яка стягнула до кордонів України близько 120 тисяч військових, може влаштувати провокацію «будь-якої миті», але повномасштабне вторгнення вимагатиме масштабних і тривалих приготувань. Тож Україна зможе швидко наростити чисельність Збройних сил.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у коментарі Associated Press.

«Підготовчий період [Росії], який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього. [...] Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо мобілізувати 2—2,5 мільйона людей», — запевнив він.

За словами Данілова, приблизно 420 тисяч українців мають бойовий досвід у боротьбі з бойовиками на Донбасі, окрім цього до 1 мільйона громадян мають мисливські ліцензії.

Також секретар РНБО заявив, що Мінські угоди, підписані 2015 року, потрібно переглянути або укласти новий документ.

«Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під російським гарматним стволом — а німці і французи дивилися, — усім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо», — сказав він та пояснив, що у разі виконання Україною умов, Росія зможе вимагати від Заходу скасувати санкції.

Данілов застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання Мінських угод у нинішньому варіанті, наголосивши, що це буде «дуже небезпечно для нашої країни», оскільки може призвести до «дуже складної внутрішньої ситуації», на що, на його думку, і розраховує Росія.

Зауважимо Росія категорично відмовляється вносити поправки до Мінських угод та критикує західних союзників України за те, що вони не змогли змусити Україну виконувати свої зобовʼязання.

Окрім цього, Данілов розкритикував відмову Німеччини надати Україні зброю для захисту у разі вторгнення Росії, провівши паралель з відсутністю вибачень від Німеччини перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни.

«На жаль, вони не попросили вибачення за вбивство мільйонів наших громадян. Вони вибачаються перед росіянами, начебто ми одна країна. Тоді їм не слід говорити про демократію та казати, що вони підтримують авторитарні режими та співпрацюють із ними», — резюмував він.