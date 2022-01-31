Секретар РНБО пояснив, скільки часу потрібно Росії для підготовки вторгнення в Україну і яку кількість військових мобілізують до ЗСУ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Юлія Вебер / «Бабель»
Росія, яка стягнула до кордонів України близько 120 тисяч військових, може влаштувати провокацію «будь-якої миті», але повномасштабне вторгнення вимагатиме масштабних і тривалих приготувань. Тож Україна зможе швидко наростити чисельність Збройних сил.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у коментарі Associated Press.
«Підготовчий період [Росії], який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього. [...] Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо мобілізувати 2—2,5 мільйона людей», — запевнив він.
За словами Данілова, приблизно 420 тисяч українців мають бойовий досвід у боротьбі з бойовиками на Донбасі, окрім цього до 1 мільйона громадян мають мисливські ліцензії.
Також секретар РНБО заявив, що Мінські угоди, підписані 2015 року, потрібно переглянути або укласти новий документ.
«Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під російським гарматним стволом — а німці і французи дивилися, — усім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо», — сказав він та пояснив, що у разі виконання Україною умов, Росія зможе вимагати від Заходу скасувати санкції.
Данілов застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання Мінських угод у нинішньому варіанті, наголосивши, що це буде «дуже небезпечно для нашої країни», оскільки може призвести до «дуже складної внутрішньої ситуації», на що, на його думку, і розраховує Росія.
Зауважимо Росія категорично відмовляється вносити поправки до Мінських угод та критикує західних союзників України за те, що вони не змогли змусити Україну виконувати свої зобовʼязання.
Окрім цього, Данілов розкритикував відмову Німеччини надати Україні зброю для захисту у разі вторгнення Росії, провівши паралель з відсутністю вибачень від Німеччини перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни.
«На жаль, вони не попросили вибачення за вбивство мільйонів наших громадян. Вони вибачаються перед росіянами, начебто ми одна країна. Тоді їм не слід говорити про демократію та казати, що вони підтримують авторитарні режими та співпрацюють із ними», — резюмував він.
- Поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- Увечері 31 січня до України прибув п’ятий літак із військовою допомогою від США. Цього разу привезли 84 тонни боєприпасів різного калібру. Раніше передали обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin.