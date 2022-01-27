Глава Міноборони Німеччини пояснила відмову постачати зброю Україні побоюванням загострення ситуації
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Herman / Flickr
Німеччина не постачатиме озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до загострення конфлікту з Росією.
Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт на брифінгу з британським колегою Беном Воллесом у Берліні.
«Це правда, що Німеччина вирішила не поставляти зброю, і ми вважаємо, що це правильне рішення, тому що боїмося, що це призведе до ескалації конфлікту. Ми хочемо робити свій внесок іншим чином», — сказала вона.
На думку Ламбрехт, необхідно й надалі намагатися вирішити ситуацію дипломатично.
«Зараз відбулися переговори в«нормандському форматі». Є багато способів для мирного розв’язання конфлікту, і на цьому ми маємо зосередитися, це те, що ми маємо робити», — додала вона.
Також міністр оборони підтвердила, що Німеччина отримала запит про допомогу від України, зокрема на захисні жилети, «хоча це не ті цифри, які називалися».
Зазначимо, днями посол України в Берліні Андрій Мельник заявив в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt, що Україна «очікує від Берліна ну хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військ територіальної оборони — для тих добровольців, які пліч-о-пліч із ЗСУ готові захищати Україну».
Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на дебатах у Бундестагу попередила Росію про жорсткі заходи у відповідь на подальшу агресію проти України.
«На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, зокрема щодо «Північного потоку — 2». Так, ми хочемо постійного діалогу. Ті, хто говорять, не стріляють», — наголосила глава МЗС Німеччини, цитує Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вона також виступила проти вимог Росії «про так звані гарантії безпеки, несумісні з європейським порядком безпеки».
«Важко не бачити в цьому загрози, коли сотні тисяч солдатів із танками й артилерійськими гарматами стягнуті біля кордону з Україною з незрозумілих причин», — заявила міністр закордонних справ Німеччини.
Коментуючи плани передати Україні 5 тисяч захисних касок, Бербок зауважила, що також Німеччина «ремонтує захисний бункер під Одесою та навчає українських військових».
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.