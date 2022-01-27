Глава Міноборони Німеччини пояснила відмову постачати зброю Україні побоюванням загострення ситуації

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Німеччина не постачатиме озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до загострення конфлікту з Росією.

Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт на брифінгу з британським колегою Беном Воллесом у Берліні.

«Це правда, що Німеччина вирішила не поставляти зброю, і ми вважаємо, що це правильне рішення, тому що боїмося, що це призведе до ескалації конфлікту. Ми хочемо робити свій внесок іншим чином», — сказала вона.

На думку Ламбрехт, необхідно й надалі намагатися вирішити ситуацію дипломатично.

«Зараз відбулися переговори в«нормандському форматі». Є багато способів для мирного розв’язання конфлікту, і на цьому ми маємо зосередитися, це те, що ми маємо робити», — додала вона.

Також міністр оборони підтвердила, що Німеччина отримала запит про допомогу від України, зокрема на захисні жилети, «хоча це не ті цифри, які називалися».

Зазначимо, днями посол України в Берліні Андрій Мельник заявив в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt, що Україна «очікує від Берліна ну хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військ територіальної оборони — для тих добровольців, які пліч-о-пліч із ЗСУ готові захищати Україну».

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на дебатах у Бундестагу попередила Росію про жорсткі заходи у відповідь на подальшу агресію проти України.

«На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, зокрема щодо «Північного потоку — 2». Так, ми хочемо постійного діалогу. Ті, хто говорять, не стріляють», — наголосила глава МЗС Німеччини, цитує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вона також виступила проти вимог Росії «про так звані гарантії безпеки, несумісні з європейським порядком безпеки».

«Важко не бачити в цьому загрози, коли сотні тисяч солдатів із танками й артилерійськими гарматами стягнуті біля кордону з Україною з незрозумілих причин», — заявила міністр закордонних справ Німеччини.

Коментуючи плани передати Україні 5 тисяч захисних касок, Бербок зауважила, що також Німеччина «ремонтує захисний бункер під Одесою та навчає українських військових».