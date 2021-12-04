«Не сприймаю червоні лінії». Байден відповів Путіну на заяву щодо України та НАТО

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Президент США Джо Байден попередив, що він не прийме ультиматум Росії щодо вторгнення в Україну.

Про це він заявив перед відльотом на вихідні до резиденції Кемп Девід, коментуючи слова Путіна щодо України та НАТО, повідомляє Reuters.

«Я не сприймаю нічиї червоні лінії. Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я очікую, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним», — сказав він.

За словами Байдена, зараз він розробляє план, який утруднить вторгнення Путіна до України. Водночас президент США відмовився оприлюднити подробиці своїх напрацювань.

Зазначимо, заява Байдена пролунала після того, як західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових.

Найближчим часом між Байденом та Путіним має відбутися відеорозмова, однією з ключових тем є українське питання.