«Не сприймаю червоні лінії». Байден відповів Путіну на заяву щодо України та НАТО
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден попередив, що він не прийме ультиматум Росії щодо вторгнення в Україну.
Про це він заявив перед відльотом на вихідні до резиденції Кемп Девід, коментуючи слова Путіна щодо України та НАТО, повідомляє Reuters.
«Я не сприймаю нічиї червоні лінії. Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я очікую, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним», — сказав він.
За словами Байдена, зараз він розробляє план, який утруднить вторгнення Путіна до України. Водночас президент США відмовився оприлюднити подробиці своїх напрацювань.
Зазначимо, заява Байдена пролунала після того, як західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових.
Найближчим часом між Байденом та Путіним має відбутися відеорозмова, однією з ключових тем є українське питання.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили у Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції. Кремль звинувачує в ескалації Київ, стверджуючи, що українська армія готує наступ на Донбас. Експерти вважають, що такими заявами Кремль може виправдати свій напад.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Такий самий сценарій раніше озвучив начальник Головного управління розвідки України.
- 3 грудня міністр оборони України заявив, що РФ на кордоні використовує тактику хвиль і ескалація можлива наприкінці січня. Він запевнив, що українська армія готова до боїв.
- Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що Україна та Росія мають налагодити стосунки, і тоді жодних загроз не буде. Путін також озвучив власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право діяти у відповідь, якщо в Україні зʼявляться ударні ракетні комплекси. Також Путін запропонував НАТО домовитися про гарантії, які унеможливлять розширення блоку на схід.