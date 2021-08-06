Олімпіада-2020: каратист Горуна здобув десяту бронзову медаль для України

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Українець Станіслав Горуна отримав бронзу з карате на Олімпіаді в Токіо у ваговій категорії до 75 кг.

У півфіналі Олімпійських ігор українець змагався з італійцем Луїджі Бусом, який зрештою переміг у поєдинку з рахунком 3:0.

Українського спортсмена вже привітав президент Володимир Зеленський.

«Ти – справжній герой, боєць і козак! У збірної України вже 14 нагород. Вболіваємо за наших!» — додав глава держави.