Олімпіада-2020: каратист Горуна здобув десяту бронзову медаль для України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Українець Станіслав Горуна отримав бронзу з карате на Олімпіаді в Токіо у ваговій категорії до 75 кг.
У півфіналі Олімпійських ігор українець змагався з італійцем Луїджі Бусом, який зрештою переміг у поєдинку з рахунком 3:0.
Українського спортсмена вже привітав президент Володимир Зеленський.
«Ти – справжній герой, боєць і козак! У збірної України вже 14 нагород. Вболіваємо за наших!» — додав глава держави.
- Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), три срібла та десять бронз.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх.
- Попередні два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук.
- Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо), фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою), Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).
- Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Федіна, а також Людмила Лузан у каное-спринті.