Україна завоювала третє срібло Олімпіаді: його здобула каратистка Анжеліка Терлюга

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Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль на Олімпійських іграх з карате. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлено на Олімпійських іграх.

Анжеліка Терлюга стала першою українкою в історії, яка виграла сутичку на олімпійському турнірі у цьому виді спорту (вагова категорія до 55 кг).

У фінальній сутичці за золото Терлюга поступилась болгарці Івет Горановій з рахунком 5:1.

Міністерство молоді та спорту України

У стартовому поєдинку каратистка перемогла єгиптянку Садву Сайєд з рахунком 1:0. Два наступні бої пройшли внічию: проти Молдір Жангбирбай з Казахстану (4:4) та Беттіни Планк з Австрії (0:0).

У четвертому поєдинку Терлюга здолала японку Мійо Мійахару (4:0) та вийшла до півфіналу з першим місцем у групі.

Це третя срібна медаль для України. Попередні два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насібов та плавець Михайло Романчук.