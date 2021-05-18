Адвокати Медведчука оскаржили його домашній арешт. Генпрокурор теж
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Синица Александр / УНИАН
Адвокати голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука оскаржили його домашній арешт.
Про це повідомив нардеп фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін.
«Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом», — написав він.
Доводи й аргументи захисту він пообіцяв представити пізніше.
Офіс генпрокурора також подав апеляцію на цілодобовий домашній арешт Медведчука, передає Інтерфакс-Україна. Прокурори наполягають на іншому запобіжному заході — утримання під вартою або застава у 300 мільйонів гривень. Прокурори з самого початку просили такий захід.
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