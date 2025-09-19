Таліби заборонили в університетах сотні книг, присвячених правам людей, фемінізму та західній історії

Новини

Jess Bailey / Unsplash

Уряд Талібану заборонив для використання в університетській навчальній системі Афганістану 679 підручників, які «порушують принципи шаріату». Це книги про права людей, праці з фемінізму та історії.

Про це пишуть BBC та Independent.

Список заборонених видань на 50 сторінок поширили в університетах, їх треба замінити навчальними матеріалами, які «не суперечать ісламу». Заборона набула чинності 28 серпня.

Список заборонених підручників охоплює всі факультети й напрями навчання, включно з теологією та медициною.

Майже половина книг з переліку (310) написані іранськими авторами або були опубліковані в Ірані. Один із членів комітету з рецензування книг повідомив BBC, що рішення ухвалили, щоб «запобігти проникненню іранського контенту» через навчальну програму.

Університетам також наказали більше не викладати 18 дисциплін. Під заборону, зокрема, потрапили курси з афганського конституційного права, ісламських політичних рухів, належного управління, виборчих систем, політичної системи Афганістану, гендеру та розвитку, прав людини та демократії, глобалізації та розвитку, історії релігії, сексуальних домагань, ролі жінок у публічних комунікаціях, а також модулі з тем, повʼязаних з філософією та жіночими дослідженнями.

Серед заборонених книг і предметів в афганських університетах найбільше уваги приділяють працям, що стосуються прав жінок, західної історії та філософії, а також прав людини. Із 679 заборонених книг 140 написали жінки, наприклад, це підручник «Безпека в хімічній лабораторії».

Також під заборону потрапили курси на кшталт новітньої європейської історії, історії США.

Джерела в Кабулі повідомили Independent, що заборона такої великої кількості підручників і довідників паралізує вищі навчальні заклади країни, яким тепер доведеться спрямовувати свої ресурси на пошук і заміну. ​​Ситуація ще більше ускладнюється тим, що альтернатив деяким основоположним працям просто не існує.

Раніше Міністерство інформації та культури «Талібану» конфіскувало сотні книг з бібліотек та книжкових магазинів у великих містах, таких як Кабул і Герат. Ці книги, що охоплювали такі теми, як права жінок, демократія, релігія, історія, філософія та мистецтво, були заборонені до друку, продажу та споживання.