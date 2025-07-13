Зброя від Трампа, відмова призначити Цивінського та вбивство полковника СБУ Воронича. Головне за тиждень

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НДСЛ Охматдит / Facebook

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що надішле більше зброї Україні, у Києві вбили полковника СБУ Івана Воронича, а Кабінет міністрів України відмовився призначати Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — просить комісію повторно подати кандидатури

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України у програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.

7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — і просить комісію повторно подати кандидатури. Там зазначили, що рішення ухвалили після того, як вивчили додаткові матеріали, надані, зокрема, Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

Цивінський стверджує, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, уряд не відповів на запит, які були правові підстави відхилити його кандидатуру, та не надав документи, що стали підставою для такого рішення.

Трамп пообіцяв «більше зброї» для України, а в Пентагоні заявили про додаткову допомогу

Таку заяву Трамп зробив після призупинення військової допомоги.

«Ми збираємося надіслати більше зброї. Вони повинні бути здатні захистити себе. По них бʼють дуже сильно. Нам доведеться надіслати більше зброї. Перш за все, оборонну зброю. Так багато людей гине в цьому безладі», — зазначив президент США.

Крім того, речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправлення Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться, він не уточнив.

Президент Зеленський підтвердив, що американську допомогу, відправку якої раніше призупинили, вже відновили.

Полковника СБУ Воронича вбили за дорученням російських спецслужб. Потім СБУ ліквідувала вбивць

Івана Воронича розстріляли в Києві вдень 10 липня. Тіло з вогнепальним пораненням знайшли в Голосіївському районі міста. За даними джерел New York Times, Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа», пропрацював у відомстві кілька десятків років, брав участь у ліквідації російського бойовика Арсена Павлова на псевдо «Моторола» та в операції на Курщині.

СБУ 13 липня ліквідувала кілерів. Операцією особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Чоловік та жінка чинили опір, тому їх ліквідували.

Масштабні нічні атаки Росії по Україні

Росія кілька ночей застосовувала масовані ракетно-дронові атаки по Україні:

в ніч на 9 липня Росія запустила по Україні понад 700 дронів та 13 ракет. Основною ціллю був Луцьк;

в ніч на 10 липня Росія запустила по Україні 397 дронів і 18 ракет. Основною ціллю був Київ;

в ніч на 12 липня Росія запустила по Україні понад 600 повітряних цілей.

Штаб у Парижі та координаційна група в Києві: «Коаліція охочих» узгодила план роботи миротворців в Україні

Країни-члени «Коаліції охочих» погодили плани стосовно розгортання миротворчого контингенту в Україні після завершення бойових дій.

Союзники зустрілися онлайн у четвер, 10 липня: прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон — з Об’єднаного штабу в Нортвуді у Великій Британії. Президент Володимир Зеленський, голова уряду Італії Джорджа Мелоні та інші доєдналися з Конференції з відновлення України в Римі.

Партнери домовилися започаткувати штаб-квартиру в Парижі під спільним керівництвом Сполученого Королівства та Франції. Там координуватимуть всі тактичні та операційні питання. За рік штаб переїде в Лондон.

За планом також створення координаційної групи в українській столиці, яку очолить британський військовий офіцер. Передбачено, що після припинення вогню контингент:

відновить Сухопутні війська за допомогою логістів, фахівців зі зброї та інструкторів;

зробить безпечним повітряний простір в Україні — спільно з Повітряними силами ЗСУ літаки Коаліції патрулюватимуть небо. Очікується, що це заспокоїть цивільне населення та створить умови для відновлення нормального міжнародного авіасполучення;

підтримає безпеку в морі — до чинної Чорноморської робочої групи (туди входять Туреччина, Румунія і Болгарія) додадуть спеціалістів, щоб пришвидшити розмінування та гарантувати судноплавство до українських портів і з них.

ДБР повідомило голові Центру протидії корупції Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Згодом у нього провели обшук

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили Шабуніну підозру в ухиленні від проходження військової служби, а також у шахрайстві, за що загрожує до 10 років увʼязнення. Обшуки проводили за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області, а також у його помешканні.

Віталій Шабунін написав, що обшук проводили без ухвали суду на пункті постійної дислокації підрозділу, куди він прибув за день до того, з 14:00 11 липня до 05:00 12 липня. Під час обшуку йому вручили підозру «за отримання офіційної зарплати 225 тисяч гривень за пів року (з яких 40 тисяч — обовʼязкові податки й збори)».

«Окремим завданням цього 15-годинного дійства було провести маніпуляції з моїм мобільним. Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках. Через дві години обшуку знадвору крикнули: “О, тут якийсь телефон під порогом валяється!”, й оперативник ДБР у своїх руках заніс у кімнату розблокований телефон. Усю цю красу зафіксовано на слідчих камерах», — написав голова ЦПК.

Медики «Охматдиту» під час обстрілів РФ пересадили органи померлої пацієнтки трьом дітям

Це був перший випадок в історії лікарні, коли медики лікарні отримали згоду батьків на посмертне донорство.

Після підписання згоди почалася співпраця фахівців «Охматдиту» й Українського центру трансплант-координації. Потрібно було не лише забезпечити логістику й підбір реципієнтів, а й організувати втручання під час повітряної тривоги та ракетного обстрілу.

Серед пацієнтів — 16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова, що мала перший статус екстреності. Пацієнтці, яка перебувала в реанімації на межі смерті, пересадили печінку.

14-річному хлопцю, який понад сім місяців жив на діалізі в «Охматдиті», пересадили нирки. Тієї ж ночі лікарі Інституту серця МОЗ України провели трансплантацію серця 12-річній дівчинці. Операції тривали понад 13 годин.

CBS News: Трамп уперше розглядає можливість схвалити нове фінансування для України

Президент США Дональд Трамп уперше за час свого другого президентського терміну розглядає можливість схвалити нове фінансування для України. Це може бути сигналом для Росії.

Наразі джерело потенційного нового фінансування для України невідоме, проте у Трампа є щонайменше дві опції. По-перше, він має в розпорядженні $3,85 мільярда для військових постачань — ці гроші залишилися невикористаними ще від Адміністрації президента США Джо Байдена.

Також Трамп має повноваження конфіскувати близько $5 мільярдів російських активів за кордоном і спрямувати їх Україні. Такого раніше не робив ні Трамп, ні Байден.

Північна Корея надала Росії понад 12 мільйонів снарядів

Північна Корея надала Росії понад 12 мільйонів снарядів 152 калібру. Мова про близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.